Lavastajad on ehk end lasknud eksitada Elin Toona mälestusteraamatu helgel toonil. Autor on valinud väikese tüdrukuga juhtunu kirjeldamiseks lapselikult naiivse tooni. Lugedes see vaid süvendab õõva, teatrilaval seda nähes aga läheb kontekst kaduma. Nii polegi ime, et Eliniga Saksamaal juhtunud jubedused tekitavad publikus naeruturtsatusi. Kui vaataja polnud mälestusi lugenud, ei saagi talle seda pahaks panna.