Eks kõik projektid, milles ma otsustan osaleda, ole väljakutsuvad! Eredatest koostöödest meenub esimesena üks hiljutine projekt (toimus ka Tartus): dirigent Kristjan Järvi üllatas mind mitmeti, näiteks pani ta mu uues teoses «Cantus Borealis» kogu orkestri vilistades linde matkima – pole just tavapärane, et dirigent hakkab helilooja teost nö ümber kirjutama või täiendama, aga noh, ta on ju ka ise helilooja!