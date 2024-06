JAHMATAV Haigusega võitlev kirjanik andis ühismeedias teada iseenda surmast

Surma eel palus Sarah Mandel video loomisel abi, sest tema tervis oli muutunud nii kehvaks. Videos ütles autor: «Veel aasta tagasi ei oleks ma mingil juhul ette kujutanud, et tahan oma surmast teada anda ühismeedia vahendusel.» Kuid tema meelt muutis positiivne tagasiside, mida ta TikTokis oma elu viimasel aastal inimestelt sai. Seetõttu otsustas ta ühismeedias ka vahetult enne surma jälgijatele teada anda, et on liikunud teise ilma.