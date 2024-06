Film ei ole revolutsiooniline, kuid on kvaliteetne ja klassikaline, nagu selle peategelane. Režissöör Asif Kapadia on ka varem teinud spordikuulsuste elust dokumentaalfilme, portreteerides näiteks Diego Maradonat ja Ayrton Sennat. Filmis on kaadrid Federeri pereelust ja intervjuud tennise suurkujudega, nagu Borg, McEnroe, Nadal, Murray ja Djokovic.