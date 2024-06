INTERVJUU Kunstnik Taavi Suisalu: keerdkäike tuleb alati sisse

Aga alustaks hoopis Arktikast. Te tulite äsja sealt residentuurist. Kuidas te Arktikasse sattusite?

Nii nagu enamikul juhtudel – ma kandideerisin ja pakkusin välja mingi hulga ideesid. Ja siis lootsin, et osutun valituks. Edasi läheb muidugi keerulisemaks, sest siis tuleb hakata juba vahendeid leidma, kuidas sinna üldse minna, kuna see residentuur on üsna ainulaadne ning nõuab ka üsna palju ressursse.