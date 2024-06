Ta kirjutas enda kohta nii: «Mind kutsuti Ritaks. Rita armastas laulda. Mulle meeldivad ühe laulu sõnad, kus öeldakse, et saatus ei ole rumal. Aga kes siis rumal on? See ütlemine käib minu kohta. Saatus on mulle palju võimalusi andnud ja ma ei ole osanud alati õiget valikut teha. Ma ei ole valinud alati maksimumi.»