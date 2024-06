Ellujääjad Tule ja veega võidelnud bänd tähistab sünnipäeva tuuriga Eesti mõisades

Pärt Tarvas sõnab, et kvartett sai nime Duke Ellingtoni «C Jam blues» loo järgi. Bändi algusaegadel olidki nad keskendunud peamiselt jazzi mängimisele. Margus Uus lisab, et C nagu inglise-keelne cello võib küll hästi kõlada, aga praktikas on nime kirjapildiga olnud palju sekeldusi. Siit ka soovitus tulevastele muusikutele: valige nimi hoolikalt, see jääb teid saatma kogu eluks!