Kuidas nii saab? Taylor Swifti kontserdi ajal ilmus lavale ootamatu esineja

Taylor oli parajasti laulmas «I can do it with a broken heart», kui lavale ilmus tantsides Ameerika jalgpallur Travis Kelce, kandes kõvakübarat ja smokingut. Trace kandis Swifti kätel jap ani talle harjakesega puudrit näole. See oli esimene kord, kui Kelce Swifti Eras tuuri ajal lavale on tulnud.