Traagiline teekond Netflixi täht maadles südamehaiguse ja põhjendamata kriitikaga

Kate Nash on näitleja ja muusik, kes sündis 1987. aastal Londonis. Ta õppis näitlemist Inglismaal BRIT akadeemias. Ta looming avastati Myspace-ist ja 2007. aastal avaldas Nash esimese singli «Foundations».Tema debüütalbum «Made of bricks» võitis Brit auhinna. 2012. aastal avaldas Nash iseseisvalt kolm albumit ja mängis Netflixi naismaadlejate teemalises sarjas «Glow». Tema viies album «9 Sad Symphonies» on nüüd avalik.

Nooruses veetis ta palju aega batuutidel, sest ema oli öelnud, et need aitavad astma vastu. Ta pole kindel, kas see tegelikult ka haiguse vastu aitas, aga kindlasti veetis ta tänu emale rohkem aega õues kui televiisori ees. Nash ütleb, et teismeiga oli talle keeruline aeg, kus kadus palju nooruslikust enesekindlusest. Ta mäletab siiani klaveriõpetaja ütlust, et ta on maailma suurim muretseja. Ärevus on ikka lauljatari elus murekoht, kuid muusika aitab tunnetega toime tulla.