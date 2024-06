Eesti režissöör valiti Ameerika filmiakadeemia liikmeks

«Eesti animatsioon on maailmas tuntud kaubamärk ning viimastel aastatel on järjestikku Eesti lühianimafilmid – Sander Joone «Sierra», Priit Tenderi «Koerkorter» ning Morten Tšinakovi ja Lucija Mrzljaki «Eeva» – jõudnud Oscarite lühinimekirja. Seega on ainult aja küsimus kui filmimaailma ihaldatuim kuldmehike Maarjamaale jõuab,» sõnas Pikkov.