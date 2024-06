Teie lavastus «Sireenide vaikus» räägib naistevastasest vägivallast Leedu teatris. Kuidas see projekt sündis?

Pärast minu teatrikooli diplomitööd kutsus Rahvusteatri direktor mind lavastama enda valitud tööd. Plaanisin esialgu lavale tuua midagi muud, ehkki samuti poliitilist, ent see vajus eelarvekaalutlustel ära. Kui lõpetad kooli ja vaatad suuri teatreid, mõtled, et seal on tohutult palju raha. Kui ise praktikas lavastama hakkad, näed, et seda pole sugugi nii palju. Kogesin tugevat frustratsiooni, aga mõtlesin siis, millist lavastust ma tahan teha, kui see saab olema ainus, mille elus teen.