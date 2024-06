Maailm on nüüd kurvem koht: lahkus Hollywoodi veteran

Viiekümne-aastase karjääri jooksul osaleda ligilähedaselt kahesajas filmis ja teleseriaalis. Ta karjäär sai alguse 1970ndate keskel Broadway showdest «Black Picture Show» ja «The First Breeze of Summer». 1970-80ndatel osales ta ka teleseriaalides «Good Times,» «The Equalizer», «One Life to Live» ja «Sesame Street».