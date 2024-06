Kirja on see pandud valdavalt minevikuvormis. Ainus erand on viimane novell «Tammeuksed», mis kirjutatud olevikus ning mis toob lugeja ajaloosündmustest tänapäeva. Väga suur rõhk on detailidel ning autor tõestab oma suurepärast kirjeldamisoskust. Üldiselt kulgevad lood hoogsalt ja põnevalt, tempot võtavad veidi maha vaid lugude lõpud, mille puhul jääb kohati mulje, et loodud süžee täit potentsiaali pole ära kasutatud. Nii juhtub näiteks novellis «Valge topeltsirel».