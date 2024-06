NÄDALA RAAMAT Piiririigi-mees räägib eutanaasiast ja elust

Raamatuke on nagu väike sümfoonia ja selle eduka komponeerimise puhul peab Tootsenit õnnitlema. Sümfoonia pealkiri on võetud teose viimasest osast, mis on samanimeline. Vestlus «Siinpool vaikust» on Õnnepalu ja kirikuõpetaja Toomas Pauli väike kahekõne, kohe selle alguses öeldakse, et antud silt on parafraas Pauli raamatu «Teispool vaikust» pealkirjast.

«See ongi meie aja võibolla üks suuremaid kummalisusi ja paradokse, et üks asi, mis on absoluutselt kindel, et ta meie kõigiga toimub – et me sureme –, et sellest on saanud justkui mingisugune kõige suurem tabu,» jõuab Õnnepalu ses vestluses peamise teemani. Ja siin kasutatakse vaikuse ja mittevaikuse teemasid just selle peamise teema huvides.