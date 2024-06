Herkki-Erich Merila, «Like Is The New Love» (2016).

Fotokunstnik Herkki-­Erich Merila tegi kord töö, millel nimeks «­Like Is The New ­Love» (2016). Fotoks seda pidada ei saa, žanri nimi võiks seega olla «see ei ole foto». Ceci n’est pas une ­photo. Kommenteerib see omal lõbusal moel ka tollast olukorda, kus Facebooki laigist oli saanud uus ­love ehk uus armastus.