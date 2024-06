Kevini seiklused Metsikus Läänes: midagi nii vägevat pole Hollywood veel katsetanud

Pärast kolmetunnise (ametlikult kolm tundi ja üks (!) minut) filmi vaatamist oli mul tunne, nagu oleksin just vaadanud maailma kõige pikemat treilerit. Ja see oli alles esimene jagu! Kevin Costneri filmi täispikk pealkiri on «Horizon. Ameerika saaga, 1. peatükk» ja see peab rääkima sellest, kuidas võideti lääs.

Häda on selles, et niisugune film, «How the West Was Won», tehti 1962. aastal juba ära, see oli oma aja kohta põhjapanev ettevõtmine nii osalevate tähtede kui tehniliste võtete poolest. Ameeriklased vaatavad terve 19. sajandi, eriti aga selle teise poole kestnud tungi Vaikse ookeani poole kui üht oma rahvuslikku olemust defineerivat elementi. Viimasel ajal häbenetakse vaid seda, et selle defineerimise käigus hulk teisi rahvaid võrrandist välja taandati.