Merle Karusoo nimi seostub avalikkusele enamasti ikka lavastajaga. Lavastades on varju jäänud Merle Karusoo kirjanduslik talent. Oma dokumentaallavastused on Karusoo kõik ise näidenditeks vorminud ja viimaste aastakümnete projektide «Kes ma olen?» käigus talle usaldatud elulood esitlusküpseks vorminud. Kokku on Karusoo loonud üle 30 näitekirjandusliku teksti. Kummaline, et need pole näidendipreemiate jagajatele erilist muljet avaldanud. Vaid 2006. aastal pälvis Karusoo näidend «Misjonärid» Eesti Kultuurkapitali kirjanduse sihtkapitali näidendipreemia.