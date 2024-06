Poliitiliselt laetud Orwelli preemia pälvis teos, mis räägib Berliini müüri lagunemisest

Varasem Pulitzeri preemia laureaat Hisham Matar võitis selle-aastase Orwelli auhinna. Võidutöö «My friends» jälgib kolme Liibüa pagulase elu Londonis. Teose keskmes on sündmus 1984. aastast, kui ametnikud avasid Londonis asuva Liibüa saatkonna ees protestijate vastu tule.

Žürii juht Alexanda Harries ütleb, et Matari vastus sellele tulevalangule on rikkalik meditatsioon eksiilist ja sõprusest ning armastusest ja eraldatusest, mis haarab iga leheküljepöördega sügavale enda kihtidesse. Kriitik ütleb, et Matar rikastab ajalooliste sündmuste mõistmist isikliku kogemusega.