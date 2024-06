Pooleli jäävad asjad jäävad kripeldama ja nendega tuleb rahu teha, ütleb ansambli Genialistid liidrina tuntud teatrimees Ivar Põllu bändi peatse lahkumiskontserdi kohta.

Põllu suvi on erakordselt töine. Peale selle, et 5. juulil tuleb pärast peaaegu kahe kümnendi pikkust vaikust suureks lahkumiskontserdiks kokku Genialistid, toimub augustis Narva-Jõesuus viiepäevane teatrisündmus Hungerburg2024, mille korraldamisele Põllu Tartu Uue Teatri vedurina kaasa aitab. Sel puhul rääkis Ivar muusikast, teatrist ja teistest armastustest. Kuna oleme tuttavad, siis sinatame.

Kuidas suvi alanud on, arvestades, et sa korraldad kaht hooaja suursündmust? Tunned survet ka?

Surve on küll. Ajasurve. Teinekord tuleb täitsa masendus peale, et kuidas see nüüd jälle nii läks, et ei tule jälle seda aega, kus on rohkem aega.

Igatsed seda?

Võiks nüüd tulla üks vaba suvi, aga on hoopis järjekordne suvi, mis pole üldse vaba. Aga see on kultuurikorraldaja asi, et mingi vedru on sees – saad aru, et lihtsalt pead midagi tegema.

Mis seda vedru töös hoiab? Kujutan ette, et rahaprojektid need kumbki just pole, pigem päris suure riskiga.

Mingi põnevus ilmselt, et elu ei oleks igav. See on mind alati käivitanud, et võiks endal olla selline erutus või põnevus, et saaks midagi enda jaoks natuke hirmutavalt teistmoodi teha.