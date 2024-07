«Eesti vabalevis algas uus ajastu, kuna täna öösel jõudis eetrisse kristallselget telepilti pakkuv telekanal. UHD on telemaailma üks kõige kaasaegsematest formaatidest ning Leviral on hea meel tehnoloogia arenguga kaasas käia ja esimesena Eestis pakkuda vaatajatele UHD-kogemust. Kuna UHD pakub enneolematult detailirikast telepilti, siis testimiseks valisime nimelt Museum TV, mille vahendusel jõuavad maailma kunsti tippteosed ja sündmused loomutruult nüüd elutuppa,» ütles Levira tehnoloogia- ja IT direktor Kristo Kaasan.