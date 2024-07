PALJU ÕNNE! Täna on juubel kolmel võimsal teatrinaisel

Merle Karusoo (sündinud 1. juulil 1944) on eesti lavastaja. Ta õppis Tartu Riiklikus Ülikoolis eesti keelt ja kirjandust ning töötas samal ajal Ülo Vooglaiu juhitud Tartu Sotsioloogialaboratooriumis. 1976. aastal lõpetas Merle Karusoo Tallinna Riikliku Konservatooriumi lavakunstikateedri 7. lennu. Karusoo on töötanud lavastajana Draamateatris ja Noorsooteatris ja olnud ka vabakutseline lavastaja. Alates 1975. aastast on ta lavastanud üle 60 teatrietenduse. Tema elutööks peetakse nn mäluteatrit, mille tekstid sünnivad inimesi intervjueerides või muul moel dokumentaalset algmaterjali kogudes.