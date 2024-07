IN MEMORIAM Jaak Lõhmus – mitte lihtsalt filmiajakirjanik

Mõne inimese elutee katkemine mõjub ajastu lõpuna. Jaak Lõhmus on üks neist. Eesti filmiajakirjanduse grand old man, kes ajas ammu enne tänase põlvkonna peale kasvamist kodumaise filmi asja kõrvuti Jaan Ruusi ja Sulev Teinemaaga. Nagu sünniti umbes kaheksa-aastaste vahedega, on kolmik kaheksa aasta sees nüüd lahkunud.