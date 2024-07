Pilgud, mis võivad näha läbi seina

Natuke loll lause, aga võib vist öelda, et autsaiderkunst on hetkel isegi popp. Veneetsia biennaali viimased põhinäitused on olnud sellise dominandiga, ennekõike 2013. aasta Massimiliano Gioni ja selle aasta Adriano Pedrosa kureeritu. Samuti on autsaideritest olnud mõjutatud Eestit viimastel biennaalidel esindanud Edith Karlson ja Kris Lemsalu.