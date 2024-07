PUNK ÜHENDAB Ameerika pungipioneerid kogusid bändikaaslase vähiraviks uskumatu summa

Sick of It All ja laulja Lou Koller 2022. aastal Londonis.

Hardcore punk ansambli Sick Of It All laulja Lou Koller andis hiljuti sotsiaalmeedias teada, et arstid avastasid tema söögitorust vähkkasvaja ning seetõttu on ansambel sunnitud tühistama oma Euroopa turnee, vahendab Louder. Pungipioneerid ei jätnud aga sõpra ja bändikaaslast hätta ning otsustasid organiseerida korjanduse, tagamaks, et nende bändikaaslane vajaliku ravi saab.