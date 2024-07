Kohtuasjast nähtub ka, et projekti juurde olid palgatud mitmed alaealised töötajad, kes registreeriti ettevõttesse kui «vabatahtlikud», et hiilida kõrvale alaealiste palkamisega seotud rangematest seadustest ning palga maksmisest.

Selle nädala alguses tuli avalikuks, et USA räppar Kanye West külastas pühapäeval Moskvat, et minna kohaliku moelooja Gosha Rubchinskiy 40. sünnipäeva tähistama.

Alles hiljuti süüdistati räppar Kanye Westi selles, et ta ähvardas Donda akadeemia õpilased puuri panna. Ka süüdistas endine töötaja Westi rassismis ja antisemitismis. Lisaks väideti hagis, et West õhutas töökeskkonnas vihkamist, levitas antisemiitlikke ideid ja valesid, ähvardas LGBTQ+ kogukonda ja lisaks ahistas ta Donda akadeemia õpilasi, ähvardades neid puuri lukustada.

Seejärel oli räppar pöördunud kahe koolinoore poole ning nõudnud, et need ajaksid oma pead kiilaks, sest see on kohane vanglale, mida ta plaanib luua, kus lapsed pistetakse puuri.