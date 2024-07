UUS REKORD ON ÕHUS Erootiline ajalooseriaal murdis kõigi aegade populaarseimate seriaalide nimistusse

«Bridgerton» 3. hooaeg ilmus kahes osas, mis tähendab, et seriaali vaatamisi hakati lugema alles 13. juunil, mil avaldati neli viimast osa, misjärel 3. hooaja vaatajate koguarv lähtestati. Ehk kuigi 9. juuniks oli esimest nelja episoodi ainuüksi vaadantud 88,9 miljonit korda, mis oli juba toona piisav, et kõigi aegade edetabelisse jõuda, hakati vaatamisi siiski uuesti loendama.

«Bridgertoni» 3. hooaeg keskendub Colin Bridgertoni (Luke Newton) ja Penelope Featheringtoni (Nicola Coughlan) armastuse loole. Ehkki seriaal algab sellega, et Penelope on viimaks valmis edasi liikuma ning leidma abikaasa, kes hindaks teda sellisena nagu ta on, kuid kes ühtlasi annaks talle vabaduse jätkata oma kaksikelu kaugel ema ja õdede uudishimulikest silmadest. Kahjuks aga ebaõnnestuvad Penelope abieluranda sõudmise katsed katastroofilisel.

Vahepeal on Colin Bridgerton oma suvistelt reisidelt naasnud, ent teda tabab meeletu pettumus, kui ta mõistab, et Penelope on ta selja taha jätnud. Soovides sõprust tagasi võita, pakub Colin Penelopele oma abi. Colin saab aga kiiresti aru, et tema tunded Penelope suhtes ei pruugi olla pelgalt sõbralikud.