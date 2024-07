ROKKI JA ROLLI Glämmroki pahad poisid naasevad Eestisse

Palaye Royale lavasõud on alati erakordsed, meenutades rändtsirkust – sageli ripub Remington prožektorite küljes, kontserdilt ei puudu kuninglikud sallid ja kübarad, neerumustrilised särgid ja rohkelt meiki. Oma fänne kutsuvad nad Soldiers of the Royal Council (tlk kuningliku nõukogu sõdurid) ja esinemisi alustades seisid nad uksel ning embasid isiklikult iga inimest, kes neid kuulama tuli. «Ka nüüd anname me endast kõik võimaliku, et meil oleks fännidega, kes meid kuulama tulevad, isiklik side. Ükskõik, kui suur on rahvamass,» ütleb Emerson.