TRAAGILINE Armastatud rokkansambli laulja paljastas raske diagnoosi

Nimelt paljastas laulja Ann Wilson, et tal on vähk, mille tõttu tehti talle keerukas operatsioon, vahendab The Hollywood Reporter. Prognoos on siiski positiivne.

Wilson ütles teisipäevases avalduses, et talle tehti vähkkasvaja eemaldamiseks operatsioon ning ta on paranemas, kuid arstid soovitasid tal siiski läbida keemiaravi ja teha esinemistesse paus, kuni ta on täielikult taastunud. See tähendab, et Heart jõuab nii Euroopasse kui ka Põhja-Ameerikasse kõige varem 2025. aastal.

«Ma tõesti soovin, et me oleksime saanud need kontserdid anda. Palun teadke, et kavatsen kindlasti 2025. aastal lavale naasta,» ütles Wilson avalduses. «See on lihtsalt paus. Mul on veel plaanis palju laulda,» jätkas Wilson.

Muusik lõpetas avalduse, öeldes, et tegemist on viimase selleteemalise avaldusega ning ta ei soovi diagnoosist ega selle komplikatsioonidest rohkem rääkida.

Kuu aja eest jagas Ann Wilson oma isiklikul sotsiaalmeedia kontol postitust, kuhu lisas kommentaarina, et fännidel ei maksa tema pärast muretseda ning temaga on kõik korras. Laulja lisas, et tal on siiski tekkinud olukorra pärast väga kahju.

Hearti Euroopa turnee pidi plaani järgi algama 20. juunil.

Heart on Ameerika Ühendriikide rokkansambel, mis sai alguse 1967. aastal Washingtoni osariigis Seattle'is. Hearti suurimate hittlugude hulka kuuluvad «Crazy on You», «Barracuda», «What About Love», «All I Wanna Do Is Make Love to You», «These Dreams» ja «Alone».

2013. aastal võeti ansambli 1970. aastate koosseis Rock'n'rolli Kuulsuste Halli liikmeks. VH1 on valinud Hearti saja parima raskeroki artisti seas 57. kohale ja Ultimate Classic Rock saja parima klassikalise rokkartisti seas 49. kohale.