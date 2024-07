Räpina Jack: praegu pole hea aeg majade põletamiseks

Tegelikult on Kaaret parem võrrelda eneseleiutaja Mart Aviga: Kaare kirjutas Agape veidra hiti «Grungemees», ristas Rombis matemaatikarokki maailmamuusikaga ja soojendas Bombillazega maailmakuulsat UB40t. See, et ta kaupleb poolvääriskividega kaunistatud käsitööehetega, demonstreerib ilumeelt. See, et ta lõhkus hemofiilia tõttu trummimänguga oma jalad, toob iga südamega inimese kaastunde.

Esimene laul, mida Hoppe proovis noorena lindilt maha kirjutada, oli Led Zeppelini «Since I’ve Been Loving You», tema lipulaevaks kitarristina jääb aga alati Stevie Ray Vaughan. «See on mängumaa, kuhu, tahaks loota, kunagi jõuan, aga mõistan, et see oli anne, millega sünnitakse. Veel täna tegin käed soojaks Vaughani «Lennyga». See on asi, mida looper’iga harjutan. Tema reps’i olen omajagu läbi käinud,» ütleb Hoppe.