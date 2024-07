Internetisähvatusest fenomeniks tõusnud Two Feeti muusika ärkab laval ellu

Pärast aastaid kodus arvuti taga muusika kallal nokitsemist sai 2016. aastal Soundcloudi riputatud loost üleöö internetisensatsioon, mis tõi kaasa nii plaadilepingu Republic Recordsiga kui kiirelt järgnenud peavoolu läbimurde.

Two Feeti läbimurdesingli «Go Fuck Yourself» pealkiri viitab, et ilmselt puhas klassikalise popstaari karjäär Dessil sihiks ei olnud. See, kes kontserdil lugusid kuulates ootas klassikalist salm-refrään struktuuri, jäigi ootama, kuna lood vaheldusid voolavalt. Muusikast kumas läbi ka Dessi enda taust jazz- ja blues-muusikas. Dess on karjääri algusest rääkinud, et tema basstrummile toetuva helikeele mõjutajaks oli vajadus muusikat kirjutada nii, et naabrid ei kaebaks. Seetõttu läbis tema muusika kuulajate keha vibratsioonina, enne kui laulusõnad alata jõudsid.

Two Feeti laadseid ühekordsete sähvatustena tõusnud internetisensatsioone on olnud varemgi. Ühest loost võib tänapäeval saada kiirelt megahitt ja sama kiirelt võib täht ka kustuda. Seetõttu ongi märkimisväärne, et sõlmitud plaadileping viis ta uutesse kõrgustesse ning megahittideks saab lugeda nüüdseks juba mitut lugu. Plaadilepingu sõlmimisele järgnenud singel «I Feel Like I’m Drowning» veetis pikalt aega alternatiivmuusika edetabelite tippudes.

Paljud inimesed pole teadlikult elus ühtki Two Feeti lugu kuulanud, ent sotsiaalmeedias on tema muusika väga paljude videoklippide taustaks pandud, mistõttu on tema lood tõenäoliselt enamikele tuttavad. Two Feet esindabki huvitavat uut muusikute põlvkonda, kes saavad raadios vähem tähelepanu, kuid löövad laineid voogedastusplatvormidel. Two Feeti unikaalne kõla on viinud tema lood nii striptiisiklubidesse kui ka inimeste magamistubades mängitavatesse playlistidesse. Tema top-lugudel on Spotifys üle 500 miljoni kuulamise ning seda kadestavad ka suuremad artistid.