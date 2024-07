Kirjanik Neil Gaiman, kelle kuulsamate raamatute hulka kuuluvad näiteks «Coraline», «Head ended» ja «Ameerika jumalad», on igasuguseid süüdistusi seksuaalse kuritarvitamise osas eitanud ning väidab, et tegemist oli igati konsensuslike suhetega.

Süüdistused tulid esmakordselt ilmsiks ajakirjanik Rachel Johnsoni juhitud taskuhäälingusaates «Master: the allegations against Neil Gaiman». Uurimise kohaselt ründas auhinnatud briti kirjanik üht naist paar tundi pärast nende esimest kohtumist seksuaalselt. Naine oli rünnaku hetkel 22-aastane, Gaiman 61.

Taskuhäälinguepisoodist tuleb välja, et ehkki suhe oli alguses konsensuslik, muutus see kiiresti ahistavaks, sest Gaiman on väidetavalt meisterlik manipuleerija. «Ta pani mind tundma nagu see oleks konsensulik olnud, ehkki see seda kindlasti ei olnud. Ta lihtsalt meelitas mind oma psühholoogilisse labürinti ja sealt pääsemine polnud sugugi lihtne,» tunnistas naine, kes ühel hetkel isegi Gaimanile romanitilisi sõnumeid saatis.