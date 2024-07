KUNST IMITEERIB ELU Eesti põllud saavad oma kunstiteosed

Põlismetsade, kivise rannajoone, soode ja rabade kõrval moodustavad just põllud ühe märgilise osa meie maastikust. Pärast kündi on põld must nagu öö, talivili muudab põllu heleroheliseks, rapsipõllud kiiskavad nagu päike ja hilissuvine nisupõld helgib kulda. Ristikuväljad ja päevalilled, põldudel saartena rohetavad kivikangrud ja isegi varahommikune udu — põllul on tuhat nägu ja igaüks neist moodustab osa Eestimaast.