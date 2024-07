SEKSIKAS MURE Seriaalirežissöör: fännid saadavad mulle meili peale koduseid pornovideosid

«Bridgertoni» tegemise juures töötav Kelly Valentine Hendry, kelle peamiseks tööülesandeks on seriaali näitlejate leidmine, paljastas, et temani jõuab väga palju kodukootud pornovideosid ja alastipilte, mille autoriteks on Netflixi hittsarja superfännid. Hendry sõnul on olukord suisa nii hull, et ligi 90 protsenti kirjadest, mis ta saab, on fännikirjad, millest suur osa sisaldab ka videosid ja pilte.

«Ma näen iga päev kõige... uskumatumaid videosid, mida ma tegelikult näha ei soovi. Põhimõtteliselt on need seksivideod, ehkki see ei ole võib-olla nö tegelik seks. Küll aga on seal väga palju asju, mis on üsna... seksuaalsed, nii et asi ei ole seksist sugugi kaugel. See on natuke kurb,» tunnistab Hendry.

Hendry sõnul laekub viimasel ajal eriti palju fotosid ja videosid fännidelt, kes tahaksid seriaalis saada Sophie Becketti rolli. Beckett on Julia Quinni raamatutes Benedict Bridgertoni, keda kehastab Luke Thompson, huviobjekt.

Populaarsed kosilased: Luke Thompson, kes kehastab «Bridgertonis» Benedict Bridgertoni ja Luke Newton, kes kehastab seriaalis Colin Bridgertoni. Foto: REUTERS/May James/Scanpix

«Bridgerton» on fännide seas kuulsust kogunud ennekõike oma erootiliste ja sensuaalsete seksistseenide poolest, nii et pole ime, et fännid samuti nö härjal sarvist haaravad ning kogu glamuurist osa tahavad saada.

Alles eile tuli uudis, et Netflixi ülipopulaarse erootilise ajaloolise seriaali «Bridgerton» 3. hooaeg on jõudnud Netflixi kõigi aegade populaarseimate seriaalide nimistusse. Seriaali on pisut enam kui kuu ajaga vaadatud tervelt 91,9 miljonit korda.

«Bridgertoni» 3. hooaeg keskendub Colin Bridgertoni (Luke Newton) ja Penelope Featheringtoni (Nicola Coughlan) armastuse loole.