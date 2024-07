VÄNGED SÕNAD JA PALJAS TAGUMIK Solvatud teatrikriitik kaebab teatrilavastaja kohtusse

Angélica Liddell valis Avignoni etenduskunstide festivali avaetendusel ette lugemiseks välja ühe prantsuse kriitiku negatiivse arvustuse tema varasemale tööle. Seejärel sõnas 67-aastane Liddell, et «kriitikud peaks oma hädisust tunnistama» ning ütles raevukalt, et vihkab ja jälestab kriitikuid, tõstis üles oma kleidisaba ning näitas 1000-pealisele auditooriumile perset.

Kriitiku ja teatritegija omavaheline kemplus on juba tekitanud palju arutelu kunstilise vabaduse kohta ning nüüd on Stéphane Capron otsustanud, et esitab teatritegija vastu kaebuse laimamise pärast. Samuti nõuab Capron, et teater jätaks ülejäänud festivali vältel tema nime mainimata. Seda nõudmist toetab ka Prantsuse teatri-, muusika- ja tantsukriitikute liit Syndicat de la Critique.