Tallinn Colors ajab maitse teravaks

Festivali algataja ja kuraator Mark Dieler, kes on vedanud kultuuriasutusi ja -üritusi Zanzibarist Liepajani, kommenteerib: «Kaasasime Eestisse kogu ilmast kolinud inimesed, et anda neile väjund oma kultuuri – muusikast maitseteni ja tantsust kujutava kunstini – tutvustamiseks. Usun, et see festival saab olema otsekui kultuuride potluck, kus kõik on jagamiseks, vahetamiseks, üheskoos nautimiseks ja uute kultuurimaitsete loomiseks. Ülimalt uhked oleme muidugi selle üle, et meil esinevad ka tõeliselt suured nimed, kelle muusika on ühendanud sadu tuhandeid inimesi üle maailma.»