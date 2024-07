INTERVJUU Austria kirjanik Karin Peschka tõlgib pilte kõnekeelde

Teie keelekasutus ei ole tõlkimiseks lihtne mitte ainult murdekeele tõttu, vaid veel seepärast, et te ei jälgi kirjutamisel kirjakeele reegleid. Laused on üles ehitatud pigem mõtteprotsessi ja kõnekeelt järgides. Miks nii?

Keel on minu jaoks osa stseeni õhustikust. Keel on miski, mis tuleb iseenesest – mul on peas mingi kindel pilt ja ma kirjeldan seda. Mõned pildid vajavad keelt, mis hõljuks kirikutornide all, teised jälle sellist, mida lohistatakse piltlikult öeldes mööda põrandat.