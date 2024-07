NÄDALA RAAMAT Siiruviiruline surelikkus

Juba kaugelt on näha, et kaanel on triibulised tiigrid ja et koos kujunduselementidega paistavad nad eemalt vaadates ise ka natuke nagu kaks suurt triipu. Seda efekti kinnistab tume- ja helekollase vaheldumine tegelaste taustal. Salapärase kaja kollaste toonide ansamblile annab kahe erineva musta kasutamine. Nimelt on valitud mustadele detailidele sisse pressitud tumedam must. See kõik viitab sellele, et minimalism ja lihtsus on selles raamatus põhjalikult läbi töötatud valik. Ega midagi vähemat kujundaja Endla Tootsilt ootakski.