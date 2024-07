KULTUURIS KUUM Miks ostetakse kunsti?

Mu uuringu tulemused seda arvamust ei toeta ja asetavad selle pigem eelarvamuse kategooriasse. Küsitletud 184 kunstiostjast 58 protsenti ei nõustunud väitega, et ostavad kunsti eristumiseks ning 64 protsenti ei näinud kunsti ostmisel seost sooviga kuhugi kuuluda. Minu uurimuse järgi on kunsti ostmisel veel vähem pistmist enda pädeva ja võimekana tundmisega.

Seevastu mõõdukalt tugevalt tuleb vastustest esile seos enesehinnanguga – 45 protsenti nõustus või pigem nõustus väitega, et kunst aitab tõsta ja säilitada enesehinnangut. Kuid sellest veel tugevam on soov elada mõtestatud elu (75 protsenti vastanutest on täiesti või pigem nõus) ning jääda kestma (55 protsenti).