KUNST JA POPP Nukra kuninganna vastu mingem ikka rõõmsa näoga

Kuulsaks sai ta uuspaganismist ja diskordianismist (see on üks keeruline pseudoreligioosne ideoloogia) snitti võtnud briti elektroonikaduo The KLF ühe liikmena, teine oli endine plaadifirma talendikütt Bill Drummond. The KLFi lugusid teadis peaaegu igaüks.

The KLF astus muusikatööstusesse rõõmsalt, nad ei võtnud seda tõsiselt ja saavutasid oma suhtumisega palju, ka muusikatööstuse standardite järgi. Nad jõudsid Šotimaal Jura saarel ära põletada tööstuses teenitud miljon naela, millest on võimalik vaadata toredaid videoid, kuidas poolpõlenud kupüürid korstnast välja lendavad. See ei olnud küll niisama barbaarne hävitamine, vaid sisaldas ikkagi (neo)paganlikke all- ja pealhoovusi ning võimalik et ka ideid millestki, mida antropoloogid nimetavad potlach'iks.