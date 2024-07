NÄDALA FILM Kui tahad olla hea, siis valmistu julmuseks

Üks California sekt kasutab patustajate ära tundmiseks niisugust meetodit: nad on palmide alla püstitanud sauna, kahtlusalune aetakse lavale ja antakse kuuma – tema higi maitstes saab aru, kas pahad kemikaalid on keres. Meile põhjamaalastele tundub see sama jabur kui Ari Asteri jaanipäevafilm «Midsommar», aga jaburus on oluline loominguline koostisosa Yorgos Lanthimose viimases filmis «Lugusid headusest».