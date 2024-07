Plaat on üles ehitatud nostalgiale. Cashi hääl on originaal, pisut ehk puhastatud, aga muusika on kõik uuesti sisse mängitud. Sellisel puhul tekib muidugi alati küsimus, kui autentne kraam see ikkagi on ja kas poleks ausam säilitada originaalpillimehed ja -seaded. On's «Songwriter» oluline puuduv peatükk Cashi diskograafiast?