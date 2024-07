AK Andres Mustonen: terve maailm on toitnud Gazasse tunnelite ehitamist

Kui on mõni riik, kus dirigent ja viiuldaja Andres Mustonen on sage külaline, ning seda suurima heameelega, on see Iisrael – riik, mis asub tema sõnul justkui maailma vibreerival tuiksoonel; riik, mis on mullu 7. oktoobrist sõjas Gaza sektorit valitseva Hamasiga, mida Euroopa Liit ja USA peavad terroriorganisatsiooniks.