VIDEO 80-aastane näitleja sattus iseseisvuspäeva paraadil kähmlusesse

Eile tähistati Ameerika Ühendriikides 4. juulit ning mitmel pool toimusid paraadid ning muud pidustused. Ehkki enamik inimesi võtab seda kui võimalust mõnusalt aega veeta, leidub ka inimesi, kes on tülikad või tahavad lihtsalt teadlikult ja tahtlikult teisi provotseerida. Ühe sellise provokaatori otsa sattus ka näitleja Danny Trejo.

Väidetavalt ärritas näitlejat see, et tema uunikum-autot veega pritsiti, mistõttu väljus mees autost ning hakkas veepommitajaid korrale kutsuma. Instagramis ringlema läinud videost on ka näha, kuidas kaasparaadilised ärritatud Danny Trejot kinni hoiavad, kui mees arvatavate veega mängijatega kurjustab.