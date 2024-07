Skandalistika osakond Publik trügis etendajaga pilti tegema

Rakvere teatri suurde saali jõudes ootab laval ees üüratu pappmaja. Lavastus, mida vaatama hakkame, on koguperelavastusena reklaamitud Miet Warlopi «After all Springville – disasters and amusement parks». Esmalt silmame maja ääres seisvat jalgadega elektrikappi, käib plahvatus ja kapp kukub seinalt.