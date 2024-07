INTERVJUU Rootsi progressiivse metal´i hiid: kui sa ei tunne muusikat kirjutades midagi, siis miks sa seda üldse teed?

«See on Rootsi metal-muusika uus tase», «See võib vabalt olla aasta parim hard-rock-album!», «See album on täiuslik!». Need on vaid mõned ülistavad arvustused Rootsi progressiivse metal-ansambli Evergrey uusimale albumile «Theories of Emptiness», mis jõudis kuulajateni juuni alguses.