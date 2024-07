Skandalistika osakond Noored näitlejad korraldasid topeltpulma!

Robert Henke «CBM 8032 AV» on audiovisuaalne performance vanakooli arvutitega. Üks väheseid teoseid festivalikavas, kus publiku kohad saalis on ette määratud. Alguses peab autor lühiloengu ja tutvustab «orkestrit». Need on 4 arvutit 1980ndatest: 3 heli tekitamiseks ja 1 pildi kuvamiseks. Lisaks nendele on laval juhtpult, kust Henke kogu show’d juhib.