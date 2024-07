SUUR GALERII Kas olid kohal? Tartu Autovabaduse puiestee avas legendaarne Mahavok

Tartu linnapea Urmas Klaasi sõnul teeb selle aasta eriliseks see, et Autovabaduse puiestee võtab osana Euroopa kultuuripealinna programmist rahvusvahelise mõõtme. Lisaks kodumaistele artistidele on esinema tulemas mitmed välisartistid.

«Autovabaduse puiesteel saab nautida kultuuriprogrammi, veeta aktiivselt aega, aga ka niisama olla ja puhata. Samas on see alati tekitanud diskussiooni – milline on see linnaruum, mida me soovime enda ümber näha ja kogeda,» sõnas Klaas.