30 AASTAT TAGASI Vaatame neid filme jälle: asjad, mida te «Forrest Gumpi» kohta ei teadnud

«Forrest Gump» on südamlik lugu aeglasevõitu aruga mehest kes sündis Alabama osariigis Greenbow’s ning kes elas erakordset elu osaledes USA ja maailma ajaloo tähtsates sündmustes. Peategelased on Forrest, tema lapsepõlvesõber Jenny ja ema. Film põhineb Winston Groomi romaanil, kuid paljusid algse loo aspekte muudeti suure ekraani jaoks. Näiteks Forrest oli raamatus astronaut, kuid see osa lõigati filmist välja. Tom Hanks mängis Forresti, Robin Wright Jenny’t, Sally Field Forresti ema ja Gary Sinise leitnant Dani. Hanks modelleeris oma aktsendi näitleja Michael Conner Humphreysi järgi, kes kehastas noort Forresti.