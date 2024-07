VAU Raamatute eest küsitakse nüüd NIISUGUST hinda!

On üsna mitu põhjust, miks aastast aastasse räägitakse aasta parimatest suveraamatutest või parimatest raamatutest, mida rannas lugeda, aga ka lihtsalt kirjandusest, millega sisustada suveõhtuid, millest rääkida raamatuklubides ja seltskondades. Üks põhjus võib olla see, et kohalikud kirjastused ja raamatumüüjad teevad suve hakul ning vältel tohutuid soodusmüüke, nii et igaüks võib oma raamaturiiuli üsna väikese raha eest looka täis osta.