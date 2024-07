SUVETUUR Uskumatu kõrvamõnu: Kaljuste ja kammerorkester, ettekandel «Vesper»

«Suvised kontserdid Eestimaa väikestes kirikutes on minu jaoks ühed kõige oodatumad sündmused. On eriline rõõm seda jagada Tallinna Kammerorkestriga, kellega viimased viis aastat oleme kogenud palju kauneid ühiseid ülesastumisi. Siiras tänu suurepärastele muusikutele ja lahkele publikule,» ütleb dirigent Tõnu Kaljuste.

Tuuri nimilugu Ester Mägi «Vesper» ehk õhtuteenistus teeb kummarduse eesti muusika grand old lady’le ning märgib helilooja olulist rolli meie muusikaelus. Nostalgiline ja kaunikõlaline «Vesper» on Ester Mägi pika loomekarjääri viimane orkestriteos, see on kirjutatud keelpilliorkestrile.